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Соцсети: В Ленинске-Кузнецком умер мужчина, которого не забрала скорая

17 апреля 2022 в 11:40

Медиков вызвали прохожие.

В сообществе «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112» во «ВКонтакте» появилась информация о смерти мужчины на улице. Инцидент произошёл вечером 16 апреля.

Местные жительницы вызвали скорую помощь незнакомому мужчине, которому «было не совсем хорошо». Со слов свидетелей, он находился в наркотическом или сильном алкогольном опьянении. До приезда скорой помощи горожанин более-менее пришёл в сознание, но был дезориентирован.

По неподтвержденной информации, скорая отказалась забирать мужчину, а через 30 минут он умер в соседнем дворе.

Комментаторы традиционно разделились на два лагеря: одни поддержали медиков (если предположить, что те действительно не стали госпитализировать прохожего), а другие уверены, что спасать нужно всех.


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