В инфекционной больнице в Шерегеше произошёл пожар

Стали известны подробности случившегося.

Серьёзный пожар произошел в инфекционной больнице в Шерегеше 17 апреля. Медучреждение расположено по адресу улица Дзержинского, 1.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, после поступления сигнала о возгорании кровли в 15:21 к медучреждению были направлены пять отделений пожарной охраны. К 16:40 пожар удалось потушить, после чего сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к проливке горевших конструкций.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек — четыре сотрудника и два пациента.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

По факту случившегося прокуратура Кузбасса уже организовала проверку. Специалисты выяснят, как в учреждении выполняли требования законодательства о пожарной безопасности.

Кадры пожара появились в телеграм-канале Mash Siberia.

Фото: pixabay.com