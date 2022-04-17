В инфекционной больнице в Шерегеше произошёл пожар

Стали известны подробности случившегося.
Серьёзный пожар произошел в инфекционной больнице в Шерегеше 17 апреля. Медучреждение расположено по адресу улица Дзержинского, 1.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, после поступления сигнала о возгорании кровли в 15:21 к медучреждению были направлены пять отделений пожарной охраны. К 16:40 пожар удалось потушить, после чего сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к проливке горевших конструкций.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек — четыре сотрудника и два пациента.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
По факту случившегося прокуратура Кузбасса уже организовала проверку. Специалисты выяснят, как в учреждении выполняли требования законодательства о пожарной безопасности.
Кадры пожара появились в телеграм-канале Mash Siberia.
Фото: pixabay.com
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