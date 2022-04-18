Сергей Цивилёв позвал неравнодушных жителей Кузбасса на массовый субботник

Он пройдёт во всех муниципалитетах 22 апреля.

Губернатор Кузбасса позвал жителей региона на Всекузбасский субботник, который пройдёт во всех муниципалитетах 22 апреля. Как отметил губернатор, массовый станет одним их основных мероприятий подготовки к приближающемуся Дню Победы, и главная задача - подготовить «весь Кузбасс, каждый населённый пункт, каждый двор, привести в порядок каждую улицу».

«Я приглашаю всех неравнодушных жителей Кузбасса, которые гордятся нашим историческим прошлым, своими великими отцами и дедами, выйти на субботник и привести наш Кузбасса в порядок», — цитирует губернатора пресс-служба администрации правительства региона.

На призыв присоединиться к субботнику уже откликнулись крупные промышленные предприятия и учреждения культуры. Отмечается, что в ходе субботника будут убраны и облагорожены не только улицы, парки и скверы, но в том числе и военные мемориалы в Юрге, Гурьевске, Топках, Белове и других городах региона.