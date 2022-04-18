Кемеровчан развезут по домам после ночной пасхальной службы в Знаменском соборе

Специально для этого будут организованы дополнительные маршруты.

Кемеровчане, желающие посетить ночное пасхальное богослужение в Знаменском соборе 24 апреля, смогут уехать домой на общественном транспорте. Специально для этого будут организованы дополнительные маршруты.

Как сообщили в администрации города со ссылкой на УЕЗТУ, в 3:15 с остановки от собора отправятся автобусы и трамваи.

На трамваях уехать можно будет в следующих направлениях:

Трамвай№ 1: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ» (1 единица);

Трамвай № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ» (1 единица);

Трамвай № 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул. 4-я Цветочная, остановка «посёлок Южный» (1 единица).

Автобусы от остановки «Собор» отправятся по двум маршрутам:

ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, остановка «д.п. Комсомольский» (1 единица);

ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный, остановка «магазин Чибис» (1 единица).

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