Кемеровчан развезут по домам после ночной пасхальной службы в Знаменском соборе

Специально для этого будут организованы дополнительные маршруты.
Кемеровчане, желающие посетить ночное пасхальное богослужение в Знаменском соборе 24 апреля, смогут уехать домой на общественном транспорте. Специально для этого будут организованы дополнительные маршруты.
Как сообщили в администрации города со ссылкой на УЕЗТУ, в 3:15 с остановки от собора отправятся автобусы и трамваи.
На трамваях уехать можно будет в следующих направлениях:
- Трамвай№ 1: ул. Соборная, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Терешковой, остановка «ЗХВ» (1 единица);
- Трамвай № 1: ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ» (1 единица);
- Трамвай № 5: ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, ул. 4-я Цветочная, остановка «посёлок Южный» (1 единица).
Автобусы от остановки «Собор» отправятся по двум маршрутам:
- ул. Соборная, пр. Октябрьский, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, остановка «д.п. Комсомольский» (1 единица);
- ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодёжный, остановка «магазин Чибис» (1 единица).
Фото: pixabay.com
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