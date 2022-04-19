В преддверии Пасхи в Кемерове открывается магазин «Поляна»

Для горожан начнут работу новые и уже полюбившиеся отремонтированные отделы.

В среду, 21 апреля, в Кемерове состоится открытие магазина «Поляна». В ТЦ был проведен современный ремонт: магазин стал стильным и комфортным для покупателей.

Так, в новой «Поляне» начинает работу собственная пекарня: здесь будут готовить пиццу, хрустящие круассаны, ароматные бургеры и многое другое. В ассортименте появятся и так любимые кемеровчанами куры-гриль.

«Кроме того, пекарня предложит широкий выбор вкуснейшего хлеба, хлебобулочных изделий и печенья собственного производства. Это позволит обеспечить наших покупателей свежайшей выпечкой на самыйпритязательный вкус», - отметили в «Поляне».

Традиционно магазин будет проводить всевозможные акции. За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поляна» приглашает кемеровчан 21 апреля на открытие и ежедневно за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.