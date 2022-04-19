Власти Кемерова утвердили график отключения горячей воды

Испытания начнутся уже с середины мая.

В Кемерове утвердили график гидравлических испытаний на теплосетях. Первые отключения горячей воды начнутся уже 16 мая и продлятся до 8 августа.

Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, в первую очередь отключения попадут дома в Рудничном районе, а также в части Центрального и Ленинского районов и в Кемеровском муниципальном округе.

«Испытания тепловых сетей — процедура ежегодная и регламентированная законодательством при подготовке оборудования к зиме. Она заключается в проверке трубопроводов повышенным давлением — на четверть выше рабочего», — пояснили в СГК.

В среднем горячей воды у жителей не будет две недели.

Фото: СГК.