Власти Кемерова утвердили график отключения горячей воды

Испытания начнутся уже с середины мая.
В Кемерове утвердили график гидравлических испытаний на теплосетях. Первые отключения горячей воды начнутся уже 16 мая и продлятся до 8 августа.
Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, в первую очередь отключения попадут дома в Рудничном районе, а также в части Центрального и Ленинского районов и в Кемеровском муниципальном округе.
«Испытания тепловых сетей — процедура ежегодная и регламентированная законодательством при подготовке оборудования к зиме. Она заключается в проверке трубопроводов повышенным давлением — на четверть выше рабочего», — пояснили в СГК.
В среднем горячей воды у жителей не будет две недели.
Фото: СГК.
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