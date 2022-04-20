В Кузбассе средняя зарплата выросла до 51 000 рублей

Такие данные приводит Кемеровостат.

Кемеровостат опубликовал статистику по средним зарплатам в Кузбассе. Отмечается, что информация представлена за февраль 2022 года. Средняя заработная плата в этом месяце составила 51 238 рублей. Для сравнения, еще в январе она была на уровне 49 871 рубля.

«Высокие зарплаты зафиксированы в таких отраслях, как добыча металлических руд (87 286 рублей), металлургическое производство (83 544 рублей), добыча угля (81 987 рублей)», - сообщает ведомство.

А вот самые скромные зарплаты отметились в сфере производства мебели (11 195 рублей), производства изделий из кожи (15 094 рубля) и производства одежды (16 994 рубля).

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