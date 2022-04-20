В Кемерове бывшего судью осудили за мошенничество

Мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.

67-летний экс-судья Центрального районного суда города Кемерово признан виновным в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России, уголовное дело возбуждалось председателем СКР с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

По информации следователей, в декабре 2020 года к осуждённому обратился знакомый адвокат, который попросил воспользоваться своими связями и помочь переквалифицировать действия его клиента на менее тяжкую статью.

«Экс-судья решил заработать и убедил мужчину, что якобы договорился с должностными лицами суда о том, что за взятку в 100 тысяч рублей они выполнят его просьбу. Однако преступную деятельность осуждённого выявили сотрудники регионального УФСБ России», - рассказали в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении, он должен самостоятельно прибыть в УИ для отправки к месту отбытия наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

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