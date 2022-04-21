В Кузбассе двух мужчин наказали за оскорбление Армии России

Примечательно, что с молодым нарушителем обошлись строже, чем с пожилым.

В Кемеровской области наказали двух мужчин, дискредитирующих Вооружённые Силы России.

Согласно данным МВД Кузбасса, 58-летнего жителя Анжеро-Судженска оштрафовали за иллюстрацию на личной странице в соцсетях, дискредитирующую ВС РФ. Ему предстоит выплатить 15 тысяч рублей.

А вот в отношении 20-летнего жителя Анжеро-Судженска были приняты более строгие меры. Новокузнечанин также оставил в одной из социальных сетей нелицеприятные комментарии об Армии России. За это суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей.

Отмечается, что в отношении обоих были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Данная административная статья действует в России с 4 марта этого года, а максимальное наказание по ней — штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com