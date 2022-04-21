Власти Кемерова рассказали, чем порадуют горожан во время массового субботника

Участников ждут чайные столы, ростовые куклы и балалайка.

В пятницу, 22 апреля, в городах Кузбасса пройдёт масштабный субботник. В администрации Кемерова рассказали, какие сюрпризы подготовили для участников из столицы региона, и перечислили основные места сбора.

Так, на набережной Кировского района работы будут вестись под музыку.

«Для поддержки боевого настроя участников музыкальное сопровождение обеспечит ДК им. 50-летия Октября. Кроме того, всех желающих угостят горячим чаем и выпечкой», - сообщили в мэрии.

А на улице Попова, в районе дома № 1Б, поднимать настроение участников всекузбасского субботника будут ростовые куклы.

В Лесной Поляне на Весеннем проспекте будет накрыт чайный стол. Работы здесь также пройдут под музыку.

На улице Серебряный бор, в районе домов № 13, 13а и 15, субботник пройдёт под аккомпанемент балалайки. Для маленьких участников субботника приготовлены сладкие призы.

Поставят чайный стол и для участников субботника в сквере Юности, на улице Черняховского.

Отмечается, что субботник пройдёт также на территории основных городских парков и скверов, социальных и образовательных учреждений. Кроме того, от мусора будет очищена и территория Красного озера.

Фото: kemerovo.ru