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В Ленинске-Кузнецком внутри теплотрассы обнаружили труп

22 апреля 2022 в 10:26

Информация появилась в соцсетях.

В Ленинске-Кузнецком внутри теплотрассы обнаружили труп. Как сообщили горожане в местном паблике во «ВКонтакте», инцидент произошёл возле дома № 3 по улице Шишлянникова.

«При проверке колодца сотрудниками СКЭК был обнаружен труп внутри теплотрассы. Уже мумифицированный», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе следственного комитета Кузбасса подтвердили информацию о поступлении сигнала. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

 

 

Фото: pixabay.com


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