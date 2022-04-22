Информация появилась в соцсетях.

В Ленинске-Кузнецком внутри теплотрассы обнаружили труп. Как сообщили горожане в местном паблике во «ВКонтакте», инцидент произошёл возле дома № 3 по улице Шишлянникова.

«При проверке колодца сотрудниками СКЭК был обнаружен труп внутри теплотрассы. Уже мумифицированный», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе следственного комитета Кузбасса подтвердили информацию о поступлении сигнала. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Фото: pixabay.com