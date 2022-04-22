81-летний кузбассовец пытался изнасиловать помощницу по хозяйству

Теперь любвеобильный пенсионер сядет на пять лет.

81-летний житель Ленинска-Кузнецкого отправится в колонию попытался изнасиловать женщину, которая помогала ему по дому. По данным следственного комитета, инцидент произошёл в сентябре 2021 года.

«Пенсионер нанял 41-летнюю женщину, чтобы она побелила потолок и стены в его доме. Пока она выполняла работу, он распивал алкогольные напитки. Когда она, завершив побелку, собралась уходить, двери оказались закрытыми на ключ, а злоумышленник, угрожая ножом, потребовал от неё близких отношений. Женщине удалось вырваться и закрыться в сенцах, затем через окно она вылезла на улицу», — рассказали в пресс-службе СК Кузбасса.

Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Отмечается, что свою вину пенсионер признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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