Блог с тобой ›› Новости ›› Ледовый дворец «Кузбасс» стал лучшим в России

Ледовый дворец «Кузбасс» стал лучшим в России

23 апреля 2022 в 10:40

По результатам премии SportBusinessAwards.

Ледовый дворец «Кузбасс» признан лучшей ледовой ареной 2021 года в России по результатам премии SportBusinessAwards. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Премия SportBusinessAwards («Спорт Бизнес Премия») объединяет профессионалов российского спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Учредитель премии — журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Министерства спорта России.

В конкурсе участвовали ледовые арены, вмещающие более 3 000 зрителей, а также принимающие большое количество спортивно-развлекательных мероприятий. На победу в номинации также претендовали СК «Юбилейный» из Санкт-Петербурга и «Байкал» (Иркутск).

Ледовый дворец «Кузбасс» (Кемерово) — «уникальное сооружение, не имеющее аналогов за Уралом», говорится на сайте премии.

«В Кузбассе активно строятся объекты мирового уровня, один из самых ярких примеров — ледовый дворец «Кузбасс». Он стал площадкой для проведения не только спортивных, но и культурных, деловых мероприятий. Так, на прошлой неделе он принял международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Глава региона добавил, что строительство социальных современных объектов «будет продолжено».

 

Фото: Ледовый дворец «Кузбасс» - официальный сайт


Читайте также

Content
В Кузбассе двух мужчин наказали за оскорбление Армии России
Content 2b97ad1fd5e71611a3b99725b8caccea
Власти Кемерова рассказали, чем порадуют горожан во время массового субботника
Content
В Ленинске-Кузнецком внутри теплотрассы обнаружили труп
Content
81-летний кузбассовец пытался изнасиловать помощницу по хозяйству

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?