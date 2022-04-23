Ледовый дворец «Кузбасс» стал лучшим в России

По результатам премии SportBusinessAwards.

Ледовый дворец «Кузбасс» признан лучшей ледовой ареной 2021 года в России по результатам премии SportBusinessAwards. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.

Премия SportBusinessAwards («Спорт Бизнес Премия») объединяет профессионалов российского спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций. Учредитель премии — журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Министерства спорта России.

В конкурсе участвовали ледовые арены, вмещающие более 3 000 зрителей, а также принимающие большое количество спортивно-развлекательных мероприятий. На победу в номинации также претендовали СК «Юбилейный» из Санкт-Петербурга и «Байкал» (Иркутск).

Ледовый дворец «Кузбасс» (Кемерово) — «уникальное сооружение, не имеющее аналогов за Уралом», говорится на сайте премии.

«В Кузбассе активно строятся объекты мирового уровня, один из самых ярких примеров — ледовый дворец «Кузбасс». Он стал площадкой для проведения не только спортивных, но и культурных, деловых мероприятий. Так, на прошлой неделе он принял международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Глава региона добавил, что строительство социальных современных объектов «будет продолжено».

Фото: Ледовый дворец «Кузбасс» - официальный сайт