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В Кузбассе отпразднуют Международный шахтёрский Сабантуй

23 апреля 2022 в 17:47

Губернатор назвал место проведения мероприятия.

Глава Кузбасса Сергей Цивилёв рассказал, где пройдёт второй Международный шахтёрский Сабантуй.

Напомним, первый Международный шахтёрский Сабантуй был организован в июне прошлого года в Кемерове на новой Московской площади. В этом году масштабное мероприятие состоится в новокузнецком музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Ориентировочно праздник пройдёт в конце июня.

«Три дня назад с президентом Татарстана договорились о проведении в Кузбассе Международного шахтёрского Сабантуя. Он подтвердил, что лично будет присутствовать на празднике», — поделился Сергей Цивилёв в своём telegram-канале.

По традиции здесь состоится борьба, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и выступления коллективов республики Татарстан.

 

Фото: tatar-inform.ru


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