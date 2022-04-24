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Знаменитому еноту Тёме из Кемерова нашли невесту

24 апреля 2022 в 11:37

Возможно, теперь он обзаведётся потомством.

Самый известный енот России Тёма нашёл невесту и, возможно, обзаведётся потомством.

Напомним, четвероногий красавец давно стал звездой: он неизменный участник многих благотворительных акций и фотосессий. К слову, зверь успел прославиться не только на всю страну. Ранее Тёма попал в публикацию New York Post, побывал на шоу Андрея Малахова и стал амбассадором анимационного мюзикла.

Теперь завидному жениху предстоит знакомство с возможной дамой сердца. Как сообщила хозяйка Тёмы в Telegram, её зовут Мона и она находится в Санкт-Петербурге в енотовой коммуне.

«Я с Моной познакомилась в 2020 году. Помимо неё там ещё 10 енотов. Я очень люблю это место, заезжаю в гости каждый раз, когда бываю в Питере. У ребят есть курносый и голубоглазый енот, а ещё спасённые еноты и отказники. Они большие молодцы, что дали им новую жизнь», — написано в сообщении.

 

Фото: pixabay.com


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