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В Кузбассе 1100 женщин смогут пройти процедуру ЭКО бесплатно

24 апреля 2022 в 16:35

Примерно каждая пятая супружеская пара в регионе не может иметь детей.

В Кузбассе программа ОМС обеспечит проведение 1 100 бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2022 году. Об этом сообщает Газета Кемерова.

ЭКО — пункция яичников для получения яйцеклеток, искусственное оплодотворение в лабораторных условиях, выращивание эмбрионов в инкубаторе и помещение их в матку. При платном ЭКО стоимость достигает 100 00 рублей и более.

Бесплатное ЭКО будет проводиться по показаниям в случаях, когда другие методы лечения бесплодия неэффективны.  Женщина сможет выбрать клинику — в Кузбассе это можно сделать в шести медучреждениях, в том числе, бесплатно по квотам, и в четырёх частных клиниках.

«В 2021 году за счёт средств ОМС завершили программу ЭКО 1 056 пациенток. На 2022 год запланировано провести 1 100 процедур ЭКО в рамках программы ОМС», — пишет издание.

Ранее главный специалист по репродуктивному здоровью Елена Черданцева сообщала, что примерно каждая пятая супружеская пара в Кузбассе не может иметь детей.

 

Фото: pixabay.com


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