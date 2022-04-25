Сегодня в школах Кузбасса занятия начались с поднятия государственного флага и гимна

Линейки посетили главы городов.

С сегодняшнего дня в школах Кузбасса занятия начинаются с поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Напомним, решение приняли власти региона, поддержав идею Министерства просвещения РФ. При этом Кузбасс стал одним из первых регионов, в котором данное нововведение вступило в силу — на большинство российских школ практика распространится только с нового учебного года.

Первую подобную линейку посетил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Сегодня присутствовал на линейке в школе № 13 Новоильинского района. Теперь еженедельно, по понедельникам, здесь проходит такое мероприятие. Право поднятия флага будет доверено лучшим ребятам, отличившимся в учёбе, спорте», — сообщил мэр.

Поделился своими впечатлениями и глава Беловского городского округа Алексей Курносов.

«Побывал на линейке в школе № 11. Порадовало, что даже ученики начальной школы знают слова главной песни страны. Считаю, что это отличная инициатива!» — написал градоначальник.

А вот глава Кемерова Илья Середюк рассказал о линейке в школе, которую окончил сам.

«Сегодня впервые одновременно во всех школах города Кемерово состоялась церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна Российской Федерации. Старт этой традиции дали вместе с учащимися моей родной школы № 84», — поделился мэр столицы Кузбасса.

Фото: Алексей Курносов, Илья Середюк / Telegram