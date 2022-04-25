Авария на кузбасской шахте «Ерунаковская-8»: погиб горнорабочий

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели горняка на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе.

В понедельник, 25 апреля, в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» произошёл прорыв воды с частичным обрушением горной массы. Известно, ЧП произошло во что время бурения скважины, шахту начало затапливать.

«В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке — двое рабочих, один самостоятельно вышел на поверхность, местонахождение второго устанавливается», — сообщили в СК.

В ходе расследования уголовного дела будет проверено, соблюдались ли на предприятии требования по технике безопасности. В настоящее время следователями изымается вся необходимая для расследования документация, допрашиваются руководители и работники предприятия.