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Авария на кузбасской шахте «Ерунаковская-8»: погиб горнорабочий

25 апреля 2022 в 19:15

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели горняка на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе.

В понедельник, 25 апреля, в горной выработке шахты «Ерунаковская-8» произошёл прорыв воды с частичным обрушением горной массы. Известно, ЧП произошло во что время бурения скважины, шахту начало затапливать.

«В момент аварии в шахте находились 284 человека, на аварийном участке — двое рабочих, один самостоятельно вышел на поверхность, местонахождение второго устанавливается», — сообщили в СК.

В ходе расследования уголовного дела будет проверено, соблюдались ли на предприятии требования по технике безопасности. В настоящее время следователями изымается вся необходимая для расследования документация, допрашиваются руководители и работники предприятия.


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