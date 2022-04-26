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Товар недели в магазине «Поляна»

26 апреля 2022 в 13:23

Каждую неделю в магазине «Поляна» можно приобрести акционный товар по выгодной цене.

Также, в новой «Поляне» работает собственная пекарня: здесь будут готовить пиццу, хрустящие круассаны, ароматные бургеры и многое другое. В ассортименте появятся и так любимые кемеровчанами куры-гриль.

«Кроме того, пекарня предлагает широкий выбор вкуснейшего хлеба, хлебобулочных изделий и печенья собственного производства. Это позволит обеспечить наших покупателей свежайшей выпечкой на самыйпритязательный вкус», - отметили в «Поляне».

Традиционно магазин будет проводить всевозможные акции. За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поляна» приглашает кемеровчан за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.


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