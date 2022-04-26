В Кемерове начали готовить к запуску фонтан у драмтеатра

Об этом рассказал Илья Середюк.

В столице Кузбасса начали готовить к запуску главный городской фонтан на площади у драмтеатра. О работах по расконсервации рассказал глава города Илья Середюк.

По его словам, специалисты уже демонтировали защитные конструкции, очистили чашу фонтана от мусора, а также проверили инженерные коммуникации. Запуск фонтана запланирован на 1 мая.

«В конце мая — начале июня планируем закончить проверку и включить другие городские фонтаны: в сквере Резникова, у ДК шахтёров, на бульваре Строителей, в Шалготарьяне, у филармонии и в Лесной Поляне», — добавил градоначальник в своем телеграм-канале.

Фото: Илья Середюк/Telegram