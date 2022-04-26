Крупный пожар произошел в одном из ТЦ Киселёвска

Прокуратура Кузбасса начала проверку.

В Киселёвске произошёл крупный пожар. О возгорании в ТЦ сообщили очевидцы в популярном паблике во «ВКонтакте». Известно, что горела кровля магазина. Площадь пожара составила 780 кв. м.По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работали пять отделений пожарной охраны, люди вышли самостоятельно», — уточнили в пресс-службе МЧС Кузбасса изданию.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. Также на место происшествия выехал прокурор Киселёвска.

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