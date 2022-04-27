В Кемерове проверят систему безопасности учреждений образования после стрельбы в детсаду Ульяновской области

Об этом сообщил Илья Середюк.

В Кемерове проверят систему безопасности учреждений образования, культуры и спорта. Как уточнил глава города Илья Середюк, поводом для проверок стала трагедия в Ульяновской области.

По его словам, в детских образовательных организациях есть охрана и тревожные кнопки, однако стоит учитывать человеческий фактор. Потому особое уделят уровню взаимодействия ответственных сотрудников, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения.

«Со всеми специалистами, работающими с детьми, ещё раз провести инструктажи по антитеррористической безопасности с отработкой действий во время нештатных ситуаций», — заявил градоначальник.

Напомним, накануне в посёлке Вешкайма вооружённый мужчина устроил стрельбу в детском саду во время тихого часа. Злоумышленник застрелил нянечку и двоих детей, ранил воспитателя и затем покончил с собой.

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