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В Кемерове проверят систему безопасности учреждений образования после стрельбы в детсаду Ульяновской области

27 апреля 2022 в 12:25

Об этом сообщил Илья Середюк.

В Кемерове проверят систему безопасности учреждений образования, культуры и спорта. Как уточнил  глава города Илья Середюк, поводом для проверок стала трагедия в Ульяновской области.

По его словам, в детских образовательных организациях есть охрана и тревожные кнопки, однако стоит учитывать человеческий фактор. Потому особое уделят  уровню взаимодействия ответственных сотрудников, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения.

«Со всеми специалистами, работающими с детьми, ещё раз провести инструктажи по антитеррористической безопасности с отработкой действий во время нештатных ситуаций», — заявил градоначальник.

Напомним, накануне в посёлке Вешкайма вооружённый мужчина устроил стрельбу в детском саду во время тихого часа. Злоумышленник застрелил нянечку и двоих детей, ранил воспитателя и затем покончил с собой.

 

Фото: pixabay.com


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