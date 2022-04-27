На Радоницу на кемеровских кладбищах организуют работу торговых точек

Также в этот день пустят дополнительные рейсы автобусов.

Власти Кемерова сообщили, что в Родительский день, 3 мая, до кладбищ пустят дополнительные рейсы общественного транспорта.

На некоторых участках дорог, на подъезде к кладбищам, будут установлены временные дорожные знаки — для обеспечения пропускной способности. Для этой же цели в режим «жёлтого мигания» будут переведены светофоры на перекрёстках шоссе Егорова — ул. Инициативная, ул. Базовая — ул. Баумана.

На кладбищах все желающие смогут получить у смотрителей мешки для мусора и шанцевый инструмент — всё необходимое для уборки будет закуплено заранее.

Также 3 мая до 15:00 на кладбищах будет организована работа торговых точек.

«Посетители смогут приобрести как продовольственные товары — кондитерские изделия и выпечку, чай, кофе, безалкогольные напитки, плодовоовощную продукцию, так и живые и искусственные цветы, венки», — сообщили в администрации города.

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