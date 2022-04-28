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В Шерегеше построят новый микрорайон с 17-этажными высотками

28 апреля 2022 в 11:58

Завершить строительство планируется к 2026 году.

В Шерегеше появится новый микрорайон из 20 жилых домов. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на администрацию Таштагольского района.

«Его возведут на месте бывшей промплощадки, на участке 8,7 га. Высота новых домов — от 5 до 17 этажей. Микрорайон будут строить с нуля, соответственно, потребуется время на подведение всех необходимых коммуникаций и строительство подъездных дорог», - пишет издание.

Завершить строительство планируется к 2026 году.

 

 

Фото: pixabay.com


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