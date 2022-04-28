Анастасия Татулова: пиар на борьбе за права предпринимателей

Когда «омбудсмен» не разбирается ни в налогах, ни в экономике.

Публичные рассуждения о налогах от Анастасии Татуловой в очередной раз показали её фантастическую некомпетентность. Проколы "омбудсмена по МСП" подробно разобрали экономисты.

Пока представители малого и среднего предпринимательства заняты реальными делами, их нишу в медиапространстве осваивает "омбудсмен" Анастасия Татулова. Странно, что говорить от лица тысяч предпринимателей считает себя вправе человек, имеющий слабое отношение к МСП…

Интернет-издание The Moscow Post вместе со специалистами в области экономики разобрал ляпы Татуловой по пунктам.

Так, ей не нравится, что регионы смогут вводить налоговые каникулы для новых ИП. Якобы "старые" ИП будут обижены. Но какую альтернативу видит омбудсмен? Просто взять и отменить все налоги для всех? Увы, в экономической реальности совершенно естественно, что помощь получают именно новые ИП, у которых пока нет наработанных контактов и каналов для сбыта.

Не менее часто Татулова жалуется на перспективу "сужения рынка". И это в то время, когда на фоне ухода иностранцев перед российскими производителями открываются беспрецедентные окна возможностей.

«Спрос на товары, которые выпускали иностранцы, никуда не делся – они по-прежнему нужны. И денег у населения, судя по данным ЦБ, более чем достаточно: только на банковских вкладах в марте лежало более 33,4 трлн рублей. Есть спрос и есть деньги – это как раз потенциал для роста, а не для сужения рынка», - приводит данные издание.

И это только верхушка айсберга. В копилке омбудсмена ещё масса ляпов по мелочи: она путает налоговиков и силовиков, не разбирается в том, кто платит за маркировку товаров. Кроме того, она противоречит сама себе, когда призывает государство одновременно не вмешиваться в дела малого бизнеса и в то же время давать ему деньги под контролем.

Если взять и выполнить все предложения Татуловой, это убьет конкурентную среду в МСП и поставит крест на налоговых поступлениях, считают экономисты. Закономерно возникает вопрос: за какие заслуги именно Татулова была назначена "голосом" российского малого предпринимательства?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИ?

Дело в том, что требовать от Татуловой понимания бизнес-процессов бессмысленно. Единственный связанный с ней заметный проект – это сеть семейных кафе "Андерсон", известный лишь небольшой прослойке москвичей. При этом операционным управлением сети она не занимается. Кафе работают по франшизе, а Татулова собирает дивиденды и, судя по ее выступлениям, имеет весьма смутное представление о том, как на самом деле устроен ее бизнес (по признанию очевидцев, весьма сомнительный – с серыми схемами ухода от налогов и зарплатами в конвертах).

«При этом пустить пыль в глаза Татулова умеет. Бесконечные выступления и пиар на малом бизнесе – следствие ее основной профессии. Татулова окончила журфак и долгое работала в маркетинге и пиаре. В чем она действительно преуспела – так это в самопрезентации», - заключает издание.

ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ВИЦЕ-АДМИРАЛ ШЛЕМОВ?

К слову, стартовый капитал под свои проекты омбудсмен набирала явно не кредитами. Её отцом Татуловой был вице-адмирал ВМФ Анатолий Шлемов, который управлял департаментом госзаказа Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Он курировал спасение Амурского судостроительного завода, будучи членом его совета директоров. Под это дело государство выделило $500 млн, но до цехов АСЗ деньги не дошли. Интересно, что дочь Шлемова, Анастасия Татулова, запустила сеть заведений "Андерсон" как раз одновременно с исчезновением кассы ОСК.

В 2018 году папа умер, денежный канал иссяк, а дочь привыкла к красивой жизни.

ЛОББИСТСКИЕ СХЕМЫ

На проблемы малого предпринимательства Талуловой наплевать, иначе бы она уже давно потрудилась хотя бы частично вникнуть в экономические процессы, итожит The Moscow Post.

Время от времени Анастасия пытается примкнуть к тем или иным политическим силам: то к партии "Новые люди", то к чиновничьим кругам. Но в чем истинный интерес такой публичной активности? Ответ прост. Близость к политическим элитам вкупе с самопрезентацией открывают Татуловой возможности для лоббирования интересов коррумпированных бизнесменов, которые готовы щедро оплачивать ее пиар-услуги и GR-услуги.

Да и сама Татулова рассказывает об этом без стеснения.

«Например, драматически описывает, как бизнес ее знакомого из Владивостока – некоего Арвидаса – "фактически погубили налоговики, доначислив налогов на 70 млн руб, которые он как агрегатор платить не должен". В действительности Арвидас, хозяин приморской компании "Что-Куда", применил схему ухода от налогов, переведя штатных работников в статус ИП. Это позволило ему получить нелегальные преференции в размере 55 миллионов рублей, что было доказано после всех возможных обжалований и апелляций. И это лишь один из последних примеров. Судя по признанию самой Татуловой, к ней обращаются десятки предпринимателей», - пишет интернет-газета.

ЧЕМ ЭТО ОБЕРНЁТСЯ ДЛЯ МСП

Проблема в том, что в PR-игры постоянно требуют новой подпитки. И вот тут даже при беглом взгляде на выступления Татуловой за последние несколько месяцев становится заметно, как растет градус яда и желчности в ее высказывании по любому инфоповоду. Просто в данном случае негативные комментарии – это единственный способ привлечь внимание к собственной персоне, если заявить о себе больше нечем.

«В тот момент, когда общество должно консолидировать усилия для скорейшего преодоления санкционных проблем, Татулова вносит раскол в среде малого и среднего бизнеса», - заключают эксперты.

В итоге омбудсмен, призванный объединять, на деле только лишает предпринимателей важнейшего двигателя к успеху – положительной мотивации.

Источник: moscow-post.su

Фото: corpmsp.ru