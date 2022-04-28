В центре Кемерова временно изменится движение пассажирского транспорта

Из-за концерта на площади Советов.
30 апреля в Кемерове временно изменится движение пассажирского транспорта. Причиной послужил праздничный концерт, который состоится в этот день на площади Советов в 18:00.
С 15:00 транспорт будет ходить следующим образом:
- В направлении движения в центр города: улица Соборная, Красноармейский мост, улицы Красноармейская, 50 лет Октября, проспект Советский;
- При движении из центра города: проспект Советский, улицы 50 лет Октября, Васильева, Красная, проспект Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.
Как отметили в администрации, после завершения трёхчасового концерта для кемеровчан будет организована работа общественного транспорта во все районы города.
Фото: администрация Кемерова.
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