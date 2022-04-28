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В центре Кемерова временно изменится движение пассажирского транспорта

28 апреля 2022 в 15:56

Из-за концерта на площади Советов.

30 апреля в Кемерове временно изменится движение пассажирского транспорта. Причиной послужил праздничный концерт, который состоится в этот день на площади Советов в 18:00.

С 15:00 транспорт будет ходить следующим образом:

  • В направлении движения в центр города: улица Соборная, Красноармейский мост, улицы Красноармейская, 50 лет Октября, проспект Советский;
  • При движении из центра города: проспект Советский, улицы 50 лет Октября, Васильева, Красная, проспект Советский, Университетский мост и далее своими маршрутами.

Как отметили в администрации, после завершения трёхчасового концерта для кемеровчан будет организована работа общественного транспорта во все районы города.

 

Фото: администрация Кемерова.


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