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В центре Кемерова на набережной Томи в установят новые лестницы со смотровыми площадками

29 апреля 2022 в 11:07

Проект разработают уже в этом году.

На набережной в Кемерове построят пешеходные лестницы к Томи с пандусами и смотровые площадки. Администрация города ищет подрядчика для разработки проектной документации.

Как следует из документов на проведение электронного аукциона на портале госзакупок, речь идёт о трёх лестницах на действующей набережной в центре города.

Напомним, в настоящее время вход на данные лестницы закрыт из-за их аварийного состояния. В перспективе они будут демонтированы, а на их месте установят новые. Стартовая цена контракта — 8 700 610 рублей.

Проект должен быть подготовлен до 20 ноября.


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