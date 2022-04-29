В центре Кемерова на набережной Томи в установят новые лестницы со смотровыми площадками

Проект разработают уже в этом году.

На набережной в Кемерове построят пешеходные лестницы к Томи с пандусами и смотровые площадки. Администрация города ищет подрядчика для разработки проектной документации.

Как следует из документов на проведение электронного аукциона на портале госзакупок, речь идёт о трёх лестницах на действующей набережной в центре города.

Напомним, в настоящее время вход на данные лестницы закрыт из-за их аварийного состояния. В перспективе они будут демонтированы, а на их месте установят новые. Стартовая цена контракта — 8 700 610 рублей.

Проект должен быть подготовлен до 20 ноября.