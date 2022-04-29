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В Кемерове выставили на продажу мясокомбинат

29 апреля 2022 в 17:22

Цена вопроса - 115 миллионов рублей.

В Кемерове выставили на продажу имущественный комплекс мясокомбината на Кузнецком проспекте. Соответствующее объявление появилось на популярной интернет-площадке.

Как следует из текста, в состав комплекса входят 13 здания (включая три незавершённых), общая площадь составляет 20 000 кв. м. Здания расположены на шести земельных участках площадью 4 га. Рядом имеется ж/д тупик.

За весь комплекс собственник планирует выручить 115 млн рублей.

Сообщается, что производственная деятельность предприятия была остановлена ещё в марте 2020 года.

 

Фото: pixabay.com


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