С 1 мая пригородные поезда в Кузбассе перейдут на летний график

На маршруты выйдут более 70 поездов.

В Кузбассе пригородные поезда с 1 мая будут совершать поездки по летнему графику движения.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, всего в летний период в регионе на маршруты выйдут 76 пригородных поездов в рабочие дни, 75 — в выходные дни.

Более подробную информацию о расписании можно получить в кассах «Кузбасс-пригород», на сайте компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону горячей линии 8-800-700-2501.

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