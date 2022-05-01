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Губернатор Кузбасса поздравил жителей региона с Днём весны и труда

01 мая 2022 в 11:09

«Это наш с вами праздник, дорогие друзья!» - отметил Сергей Цивилёв.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил земляков с 1 мая.

«Это наш с вами праздник, дорогие друзья! Мы с вами вместе работаем на благо Кузбасса и России, укрепляем экономический потенциал региона, созданный нашими отцами и дедами. Они самоотверженно трудились ради нашего будущего, в кратчайшие сроки возводили заводы, фабрики, строили шахты, ставили производственные рекорды», — отметил глава региона в поздравлении, опубликованном на сайте администрации правительства региона.

По его словам, в регионе уже много сделано: детские сады и школы, дворцы спорта и стадионы, жилые дома и дороги. Однако сделать предстоит ещё больше.

«И я убеждён, что все намеченные планы мы успешно реализуем!» — подчеркнул Цивилёв.

 

Фото: АКО.


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