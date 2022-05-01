В Кузбассе сошли с рельсов пять вагонов с углём

Организована проверка.

В субботу, 30 апреля, около 17 часов в районе шахты Костромская Ленинско-Кузнецкого района сошли с рельсов несколько вагонов.

«При следовании грузового поезда по путям необщего пользования (…) произошёл сход пяти грузовых вагонов с углём, эксплуатируемых ООО «ММК-УГОЛЬ» без опрокидывания», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно никто не пострадал, поезда не задерживали.

По факту случившегося организована проверка. Причины происшествия устанавливаются.

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