В Кузбассе выросла ежемесячная плата за детский сад

Больше всего придётся отдавать деньги за детсады жителям Калтана.

В Кемеровской области выросла плата за детские сады.

Изменения в постановление «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях» опубликованы на сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса. Согласно документу, речь идёт о группах полного дня (12-часовое пребывание), сокращённого дня (8-10,5-часовое пребывание), продлённого дня (13-часовое пребывание), а также круглосуточного пребывания.

Для каждого города плата за детские сады разная. Так, плата для родителей из Кемерова плата составит 3 029 рублей, а для новокузнечан — 3 063 рубля.

Отмечается, что меньше всего будут платить родители из Прокопьевского муниципального округа — 1 586 рублей. Больше всего придётся отдавать деньги за детсады жителям Калтана — 3 388 рублей.

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