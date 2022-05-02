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Специалисты рассказали, когда в Кузбассе отключат отопление

02 мая 2022 в 18:25

Для этого нужно соблюсти ряд условий.

Специалисты озвучили решение по поводу завершения отопительного сезона в Кемеровской области.

Ранее под одним из постов губернатора Кузбасса многие интернет-пользователи пожаловались на невыносимую жару в квартирах. Ситуацию прокомментировали специалисты СГК.

По их словам, на данный момент погода в Кемеровской области очень переменчива. В Кемерове среднесуточная температура, согласно прогнозу на ближайшие дни, будет колебаться от +5 до +13 градусов, а в Новокузнецке от +6 до +15.

«Чтобы власти могли принять решение об окончании отопительного сезона среднесуточная температура должна держаться не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. В связи с этим отопление в домах пока не отключают», - сообщили в СГК Кузбасса.

Тем не менее, специалисты убавили тепло от ТЭЦ до +70 градусов. При этом ниже сделать нельзя, так как это регламентируется нормативами.

 

Фото: pixabay.com


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