В Полысаеве в результате крупного пожара сгорело несколько домов

Горела сухая трава.

В Полысаеве произошел крупный пожар, в результате которого сгорело несколько жилых домов.

«Сигнал о том, что горит сухая трава и есть угроза для жилых домов, поступил от местной жительницы в 16:17. Первая пожарная машина прибыла на место в 16:27. Специалисты ЕДДС Полысаева оперативно донесли информацию до руководящего состава, для тушения пожара была поднята техника. Был беспечен бесперебойный подвоз воды», - сообщили в администрации Полысаева.

Известно, что в тушении пожара участвовали 12 единиц техники и 30 человек. Ликвидировали открытое горение в 18:20.

В результате случившегося сгорело три жилых дома, один неэксплуатируемый дом и надворные постройки ещё по одному адресу. Погибших нет, все пострадавшие размещены у родственников.

В администрации уточнили, что население регулярно информируют о соблюдении требований пожарной безопасности.

Фото: pixabay.com