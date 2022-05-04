Опубликован план мероприятий на День Победы в Кемерове

Среди запланированного парад военной техники, школа снайпера, а также традиционные полевые кухни и салют.

Десятки тематических мероприятий пройдут в столице Кузбасса 9 мая. Как сообщили в администрации, для празднования Дня Победы будут задействованы практически все центральные площадки.

Так, на площади Советов праздник стартует дадут уже в 8:30 с акции «Георгиевская лента». В 9:00 на площади начнётся концерт «Нашим ветеранам». Далее, в 10:00 состоится парад военной, а чуть позже по площади пройдёт колонна «Бессмертного полка». С 14:00 на главной площади начнутся выступления различных творческих коллективов, которые завершатся большим концертом-поздравлением: с 20:00 до 21:00 перед горожанами и гостями города будет выступать кавер-группа «Коктейль Молотова».

В 8:00 на Весенней, на аллее Героев, начнётся акция «Георгиевская лента». На 13:00 запланирована церемония возложения цветов к Мемориалу Славы. Также в течение дня на улице Весенней также будут работать творческие площадки в рамках традиционного «Арбата на Весенней». Здесь же будет организована выставка военных касок и пройдут тематические мастер-классы — изготовление открыток, георгиевских лент и многого другого.

Притомская набережная с 12:00 до 17:00 превратится в набережную патриотов, в течение дня на ней, как и на остальных площадках города, будет организована работа полевой кухни.

В сквере у Орбиты с 13:00 до 16:00 будет работать кинотеатр под открытым небом — там будут показывать военные фильмы.

На площади перед стадионом «Химик» с 13:00 до 17:00 будет проходить выставка ретроавтомобилей, в 14:00 начнет работу школа снайпера и школа связиста. Кстати, тут же будет работать и площадка пункта отбора на военную службу по контракту (с 11:00 до 20:00).

На площади перед Музыкальным театром пройдёт танцевальный баттл «С Победой!».

А завершится праздник в 22:00 традиционным фейерверком на Университетском мосту.

Подробный план мероприятий можно посмотреть по ссылке.