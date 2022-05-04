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Товар недели в магазине «Поляна»

04 мая 2022 в 16:06

Каждую неделю в магазине «Поляна» товары по выгодной цене!

Так, с 4 по 10 мая можно приобрести горбушу свежемороженную по цене 189,90 руб. за кг. На акции также яйцо куриное – 30 шт. всего за 129,90 руб.

Кроме того в новой «Поляне» работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, ароматные бургеры и свежайшую выпечку собственного производства.

К дачному сезону в ассортименте кулинарии вкуснейшие куры-гриль.

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

«Поляна» приглашает кемеровчан за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.


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