В Кемерове 6 мая перекроют движение через площадь Советов

Из-за репетиции торжественного марша.

В пятницу, 6 мая, в Кемерове пройдёт репетиция торжественного марша, посвящённого 77-летию Победы. Из-за этого движение транспорта через площадь Советов будет изменено.

Так, с 18:00 до 21:00 движение ограничат по:

проспекту Советскому (от улицы Кирова до Красной);

улице Орджоникидзе — на участке от улицы Арочной до площади Советов;

улице. 50 лет Октября — на участке от улицы Ноградской до площади Советов;

улице Весенней — на участке от улицы Ноградской до проспекта Советского;

улице Весенней — на участке от улицы Островского до проспекта Советского;

улице Кирова — на участке от улицы Ноградской до проспекта Советского.

Кроме того, с 20:00 5 мая до 21:00 6 мая будет запрещена стоянка транспорта по улице Орджоникидзе (от улицы Николая Островского до площади Советов), на проспекте Советском (от улицы Кирова до улицы Красной), по улице Красной (от проспекта Советского до стоянки № 2 администрации области по обеим сторонам). Нельзя будет оставить транспорт и на парковке стадиона «Химик» у Восточной трибуны.

По сообщению УЕЗТУ, на время репетиции марша изменится движение маршрутов № 1т, 16т, 28т, 84, 88, 170э, 23, 51, 54, 197э и других автобусов, которые едут через закрытые для движения улицы. Троллейбусные маршруты № 1, 7, 15 будут следовать только до остановки «Ресо-Гарантия».