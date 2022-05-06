Блог с тобой ›› Новости ›› Власти Кемерова анонсировали большое празднично...

Власти Кемерова анонсировали большое праздничное мероприятие на Московской площади

06 мая 2022 в 11:52

Оно пройдет 7 мая.

В субботу, 7 мая, в Кемерове 7 мая пройдёт праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы.

Как сообщили в администрации города, событием станет легкоатлетическая эстафета, которая пройдёт в Кемерове в 77-й раз – теперь на Московской площади.

«Забег состоит из 16 этапов по кругу, которые пройдут на Московской площади, за время соревнования легкоатлеты преодолеют дистанцию в 4620 км. Ожидается, что в нем примут участие около 1400 человек — воспитанники и тренеры спортшкол, обычные горожане», - сообщили в мэрии.

Торжественное открытие запланировано на 12:00, начало первого забега — в 12:30, награждение победителей — в 15:00.

 

Фото: Яндекс Карты


Читайте также

Content 6ce362f0763030c315b8bc9a7142c298
Опубликован план мероприятий на День Победы в Кемерове
Content
Товар недели в магазине «Поляна»
Content kirpich
В Кемерове 6 мая перекроют движение через площадь Советов
Content 53616e8b103ed02b8ae54ec99152a47b
9 мая в Кузбассе проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?