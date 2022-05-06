Власти Кемерова анонсировали большое праздничное мероприятие на Московской площади

Оно пройдет 7 мая.

В субботу, 7 мая, в Кемерове 7 мая пройдёт праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы.

Как сообщили в администрации города, событием станет легкоатлетическая эстафета, которая пройдёт в Кемерове в 77-й раз – теперь на Московской площади.

«Забег состоит из 16 этапов по кругу, которые пройдут на Московской площади, за время соревнования легкоатлеты преодолеют дистанцию в 4620 км. Ожидается, что в нем примут участие около 1400 человек — воспитанники и тренеры спортшкол, обычные горожане», - сообщили в мэрии.

Торжественное открытие запланировано на 12:00, начало первого забега — в 12:30, награждение победителей — в 15:00.

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