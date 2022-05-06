Он будет работать по расписанию воскресного дня.

В понедельник, 9 мая, в Кемерове изменится схема движения общественного транспорта. Как сообщили в УЕЗТУ, он будет работать по расписанию воскресного дня.

Так, с 6:00 до окончания шествия «Бессмертного полка» автобусы поедут по маршруту: улица Соборная, улица Красноармейская, проспект Кузнецкий в прямом и обратном направлении. Троллейбус № 7 проследуют только до остановки «Ресо Гарантия».

«После окончания шествия и до 00:00 на период проведения мероприятий автобусы будут ездить по улицам Соборная, Красноармейская, 50 лет Октября и далее по проспекту Советский в прямом и обратном направлениях», - уточнили в ведомстве.

Отправление автобусов № 168, 166/167, 169/177, 176 будет организовано от остановки «КЭМЗ».

По окончании праздничных мероприятий с 22:15 в течение одного часа будет организован вывоз пассажиров во все районы города.