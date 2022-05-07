В Кузбассе дети осквернили 25 могил

Они изрисовали надгробия краской.

В Белове трое школьников изрисовали краской надгробия на кладбище. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в полицию с заявлением обратилась местная жительница.

«При осмотре места происшествия полицейские установили, что в общей сложности осквернены 25 памятников и надгробий. Злоумышленников удалось установить по горячим следам», - рассказали правоохранители.

Нарушителями оказались трое школьников 10, 11 и 12 лет. Так как школьники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, с ними провели профилактическую беседу. А вот родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Теперь потерпевшие вправе взыскать ущерб с родителей.

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