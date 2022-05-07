Мэр Кемерова рассказал о последствиях шквалистого ветра

На фото упавшие ветки и повреждённые остановки.

Илья Середюк сообщил, что в Кемерове городские службы устраняют последствия шквалистого ветра. Так, по данным на 10 утра 6 мая, зафиксировано 9 сигналов: об упавших ветках деревьев, повреждённых остановочных павильонах, кровлях и баннерах.

«Большинство из последствий стихии устранено. Оперативные службы продолжают объезд города», - подчеркнул мэр.

Градоначальник также опубликовал фото, на которых видны последствия урагана.

Фото: Илья Середюк (Telegram-канал)