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Мэр Кемерова рассказал о последствиях шквалистого ветра

07 мая 2022 в 18:20

На фото упавшие ветки и повреждённые остановки.

Илья Середюк сообщил, что в Кемерове городские службы устраняют последствия шквалистого ветра. Так, по данным на 10 утра 6 мая, зафиксировано 9 сигналов: об упавших ветках деревьев, повреждённых остановочных павильонах, кровлях и баннерах.

«Большинство из последствий стихии устранено. Оперативные службы продолжают объезд города», - подчеркнул мэр.

Градоначальник также опубликовал фото, на которых видны последствия урагана.

 

 

 

Фото: Илья Середюк (Telegram-канал)


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