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Соцсети: в Кузбассе выбросили на помойку гроб

08 мая 2022 в 11:31

Пользователи обсуждают пугающую находку.

Кузбассовцы в местных пабликах обсуждают видео, на котором местный житель жалуется, что неизвестные выбросили на свалку «оцинкованный гроб». Об этом сообщает Газета Кемерова.

«Житель Новокузнецка, автор ролика, просит администрацию разобраться, кто и зачем это сделал. Он считает этот факт ”кощунством и святотатством”», - пишет издание.

По его мнению, гроб надо побыстрее убрать, потому что «здесь часто ходят дети». В то же время автор видео сетует, что приехавшие полицейские никаких мер не приняли.

Пользователи предположили, что «Это не цинковый гроб, он вообще не так выглядит», «Раз выбросили — значит, не нужен», «Кто-то раздумал умирать.

 

Фото: pixabay.com


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