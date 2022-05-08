Губернатор Кузбасса рассказал о мерах поддержки пострадавших при недавних пожарах

Выплаты начнутся 13 мая.
Сергей Цивилёв рассказал о мерах поддержки людей, которые потеряли своё имущество в результате пожаров.
По данным администрации, на сегодняшний день в Кемеровской области сгорело 98 домов: в Листвянке — 6 домов, Итатском — 47 домов, Изындаево — 45 домов. Сообщалось также, что в одном из жилых домов после ликвидации возгорания были обнаружены сильно обгоревшие тела трёх человек.
Озвучены следующие меры поддержки:
- выплаты на неотложные нужды в 100 000 рублей на семью (начнутся с 13 мая);
- региональный сертификат на жильё для пострадавших из расчёта 1 млн рублей на каждого члена семьи, но не более 4,2 млн рублей на семью;
- ускоренное судебное разбирательство по установлению права собственности;
- снос и вывоз мусора с участка, на котором находилось сгоревшее жильё. Участок остаётся в собственности пострадавших;
- сбор помощи для пострадавших.
«Сейчас главное для нас — помочь людям, решить проблемы с жильём у тех, кто его лишился, оказать материальную поддержку. В каждом случае будем подходить индивидуально, к каждой семье прикреплён социальный работник, к которому пострадавшие жители могут обратиться в любую минуту, рассказать о возникшей проблеме, чтобы можно было незамедлительно приступить к её решению», — сказал глава Кузбасса.
Фото: pixabay.com
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