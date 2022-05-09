Блог с тобой ›› Новости ›› Сергей Цивилёв пронёс потрет деда на шествии «Б...

Сергей Цивилёв пронёс потрет деда на шествии «Бессметного полка»

09 мая 2022 в 12:36

А после губернатор поздравил жителей Кузбасса с Днём Победы.

В этом году «Бессмертный полк» вернулся на улицы кузбасских городов после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

Торжественные шествия с портретами героев прошли сегодня во всех территориях области. В Кемерове к шествию присоединился Сергей Цивилёв. Он пронёс по площади Советов портрет деда — Семёна Ивановича Цивилёва. После он поздравил жителей региона с 9 Мая и напомнил о вкладе кузбассовцев в Победу.

«В 1941–1945 годах военкоматы региона призвали более 400 тысяч кузбассовцев. Наши воины сражались на всех фронтах, участвовали в ключевых битвах под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, бесстрашно шли вперёд навстречу танковым армадам и вооружённым до зубов гитлеровцам. Наши солдаты, понимая, что за ними Родина, родная земля, отчий дом, шли вперёд по зову сердца. Около 160 000 кузбассовцев не вернулись к родным очагам. Имена тех, кто пожертвовал собственной жизнью за свободу своих детей и внуков, за чистое мирное небо, наше общее будущее, навсегда останутся в памяти народа», — поделился глава региона.

Губернатор отметил, что в годы войны каждый четвёртый снаряд и каждый второй танк производился кузбасскими предприятиями, а также заводами, эвакуированными в Кузбасс с европейской части страны. За проявление массового трудового героизма Кемерово и Новокузнецк удостоены почётного статуса «Город трудовой доблести»,

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю с великим национальным праздником! Крепкого здоровья на долгие годы нашим ветеранам! Мира и уверенности в завтрашнем дне всем кузбассовцам! С праздником! С Днём Победы!» — пожелал Сергей Цивилёв.

 

Фото: Сергей Цивилёв (ВКонтакте)


Читайте также

Content
В Кузбассе дети осквернили 25 могил
Content 1ef71830 cdc7 11ec 97e3 db6d44811a00
Мэр Кемерова рассказал о последствиях шквалистого ветра
Content
Соцсети: в Кузбассе выбросили на помойку гроб
Content
Губернатор Кузбасса рассказал о мерах поддержки пострадавших при недавних пожарах

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?