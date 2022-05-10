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Власти Кемерова рассказали, когда окончательно исчезнут оставшиеся маршрутки

10 мая 2022 в 11:41

А также ответили на вопрос о возможном снижении стоимости проезда.

В связи транспортной модернизацией, кемеровчане интересуются в соцсетях, когда маршрутки окончательно уйдут с городских дорог. Напомним, изначально полностью перейти на автобусы планировалась к апрелю, однако в связи с непростой ситуацией в стране и мире сроки сдвинули.

Специалисты городской мэрии напомнили, что транспортная модернизация проводится в несколько этапов. Замена маршрутных такси на автобусы большой вместимости, где действуют льготы и проездные, осуществляется постепенно. Так, первые восемь маршрутов обновили в начале февраля, ещё столько же — в апреле. 

«Оставшиеся маршрутные такси продолжают работать в обычном режиме до поступления в город новой партии современных автобусов», — сообщили представители администрации Кемерова.

Конкретных сроков поступления техники в мэрии не обозначили, а вот на вопрос о снижении стоимости проезда ответ был однозначным. Информацию прокомментировали специалисты Региональной энергетической комиссии.

 «Себестоимость проезда одного пассажира в среднем составляет 40 рублей. Разницу с 30 до 40 рублей доплачивает за пассажира бюджет Кемеровской области. Также принято решение установить стоимость проезда за безналичную оплату с дополнительной скидкой на уровне 25 рублей», — говорится в ответе представителей РЭК.


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