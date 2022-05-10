Пожары в Кузбассе обсудят на совещании с президентом

Сергей Цивилёв подготовит отчёт.

10 мая Владимир Путин проведёт в режиме видеоконференции важное совещание по теме лесных пожаров в ряде регионов страны, в том числе и в Кузбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладом о текущей обстановке выступит глава Кузбасса, Сергей Цивилев, а также губернаторы Красноярского края, Омской и Курганской областей, врио главы МЧС Александр Чуприян.

В обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха (Якутия), губернаторы Забайкальского края и Иркутской области и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

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