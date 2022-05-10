Блог с тобой ›› Новости ›› Пожары в Кузбассе обсудят на совещании с презид...

Пожары в Кузбассе обсудят на совещании с президентом

10 мая 2022 в 18:00

Сергей Цивилёв подготовит отчёт.

10 мая Владимир Путин проведёт в режиме видеоконференции важное совещание по теме лесных пожаров в ряде регионов страны, в том числе и в Кузбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладом о текущей обстановке выступит глава Кузбасса, Сергей Цивилев, а также губернаторы Красноярского края,  Омской и Курганской областей, врио главы МЧС Александр Чуприян.

В обсуждении мер по сокращению лесных пожаров примут участие глава Республики Саха (Якутия), губернаторы Забайкальского края и Иркутской области и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

 

Фото: pixabay.com


Читайте также

Content
Соцсети: в Кузбассе выбросили на помойку гроб
Content
Губернатор Кузбасса рассказал о мерах поддержки пострадавших при недавних пожарах
Content 2kax760x3kpvneomux vguyh9gylcioeyrxezbesezjcbv38ge5oeqkxav7g2lrorj4nrqchv74ylqimt5zgg 2g
Сергей Цивилёв пронёс потрет деда на шествии «Бессмертного полка»
Content paz 3205
Власти Кемерова рассказали, когда окончательно исчезнут оставшиеся маршрутки

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?