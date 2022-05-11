Товар недели в магазине «Поляна»

Каждую неделю в магазине «Поляна» товары по выгодной цене!

Так, с 11 по 17 мая можно приобрести горбушу свежемороженную по цене 189,90 руб. за кг. Кроме того, в продаже есть весовой сахар стоимостью 74,90 руб. за кг.

Также в новой «Поляне» можно приобрести кур-гриль собственного приготовления. Ежедневно работает пекарня: здесь готовят пиццу, хрустящие круассаны, ароматные бургеры и свежайшую выпечку.

За актуальными предложениями можно следить на САЙТЕ и в группах «Поляны» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Поляна» приглашает кемеровчан за выгодными покупками

по адресу г. Кемерово, ул. Тухачевского, 50.