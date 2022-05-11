Мэр Кемерова назвал дату отключения отопления

В этот же день отопительный сезон завершится в Новокузнецке.

Илья Середюк сообщил, что отопительный сезон в Кемерове и Новокузнецке завершится 13 мая. Об этом сообщил глава города Илья Середюк. По его словам, устойчивая тёплая погода дала возможность принять такое решение.

«А с понедельника, 16 мая, коммунальные службы уже начнут готовиться к следующей зиме — утверждён график гидравлических испытаний тепловых сетей и профилактических ремонтов», — написал в своём телеграм-канале мэр.

Ранее власти озвучивали предварительный график отключения горячей воды.

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