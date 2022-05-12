Сергей Цивилёв подписал постановление о сокращённой рабочей неделе для женщин c детьми

Всё лето они смогут уходить на выходные раньше.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал постановление об установлении сокращённой рабочей недели для женщин с детьми. О возвращении практики сокращённых рабочих недель он заявил ранее, в ходе прямого эфира в конце апреля.

«Установить в период с 01.06.2022 по 31.08.2022 для работниц администрации правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе принятых под опеку, попечительство, продолжительность рабочего дня в пятницу с 8:30 до 15:00 с сохранением среднего заработка», — говорится в документе.

Как следует из постановления, сокращённая неделя устанавливается для всех работниц администрации. Для прочих организаций и предприятий региона документ носит рекомендательный характер.

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