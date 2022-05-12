В Прокопьевске мужчина украл металлический гараж

Это не первое преступление кузбассовца.

В Прокопьевске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в краже металлического гаража.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, мужчина перевёз гараж на грузовике и сдал в пункт приёма металлов. Сумма ущерба составила 62 тысячи рублей. Отмечается, что полицейские успели обнаружить гараж и вернули его владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы. При этом подозреваемый ранее неоднократно судим за кражи и преступления против личности.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу